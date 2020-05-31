Шахтар - Динамо: анонс головного матчу УПЛ після карантину

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться в матчі відновленого 24 туру української Прем'єр-ліги. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають "гірників" фаворитами протистояння. Один з матчів чемпіонату не відбудеться через виявлення коронавірусу серед гравців команди.

31 травня 17:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Уже в першому турі після понад двомісячної паузи через пандемію коронавірусу між собою з'ясують стосунки гранди українського футболу. Більшу частину цього часу футболісти перебували на самоізоляції і не проводили командних тренувань. До топового поєдинку вони підходять без розкачки і можливості набору форми.

Спаринги

Майже три тижні тому, одразу після пом'якшення карантинних обмежень, клуби взялися відновлювати заняття в загальних групах. Для придбання втрачених кондицій клуби провели по дві товариські зустрічі.

Перший поєдинок обидва провели з "Рухом". "Динамо" розписало з львівською командою нульову нічию, а "Шахтар" розгромив суперника з рахунком 4:1. У другому контрольному матчі динамівці завдяки дублю Георгія Цитаїшвілі переграли донецький "Олімпік".Підопічні Луїша Каштру забили чотири "сухих" м'ячі київській "Оболоні-Бровар".

Обидва наставники задіяли в цих матчах максимальну кількість футболістів, змінюючи по ходу гри практично весь склад.

Кадрова ситуація

В обох контрольних матчах за "Динамо" через різні ушкодження не зіграли Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Микита Бурда та Йосип Піварич. Але всі вони скоро мають повернутись на поле. В основну обойму "Шахтаря" повернувся захисник Микола Матвієнко, який отримав пошкодження в матчі з "Оболонню". Поза грою залишаються лише Валерій Бондар і Майкон.

Попередні протистояння

Це вже буде п'ята зустріч "Шахтаря" та "Динамо" у трьох турнірах цього сезону. У матчі-відкритті за Суперкубок України тріумфували кияни. Згодом у двох турах чемпіонату поступились донеччанам 1:2 вдома та 0:1 на виїзді, а потім вибили "гірників" із розіграшу Кубка України.

Історія взаємин в рамках чемпіонату України налічує 63 матчі: 22 перемоги у "гірників", 24 - у "біло-синіх", 17 нічиїх. Різниця м'ячів: 73-78.

Турнірна ситуація

"Динамо" потрібні очки, щоб не провалити сезон і закріпиться на другому місці для кваліфікації до Ліги чемпіонів. Поки команда Олексія Михайличенка за однакової кількості очок поступається луганської "Зорі" за особистими зустрічами. "Шахтар" лідирує в турнірній таблиці з відривом в 13 очок.

Гра у Києві

Номінальний господар матчу - донецька команда. Щоб мінімізувати переїзди клуби вирішили провести гру на домашньому стадіоні киян. Трибуни "Олімпійського" будуть закриті для вболівальників для запобігання поширенню коронавірусу. Поєдинок обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.