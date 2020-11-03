Шахтар - Боруссія М: що треба знати про матч третього туру Ліги чемпіонів

Фото: "Шахтар" готується до матчу з "Боруссією" М (facebook.com/fcshakhtar)

Раніше команди між собою не перетиналися

"Шахтаря" прийме "Боруссію" з Менхенгладбаха в третьому туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери віддають невелику перевагу гостям зустрічі. МОЗ передумало пускати глядачів на поєдинок.

3 листопада 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

"Шахтар" має непогані шанси закріпитися на вершині квартету, і два найближчих матчі проти "Боруссії" М будуть багато в чому визначальними для команди.

Український клуб з чотирма очками в активі лідирує в групі після двох матчів. "Гірники" стартували з перемоги над мадридським "Реалом", а потім вистояли під тиском "Інтера". Німецький клуб йде на другій позиції, маючи однакову кількість балів з італійцями, але випереджаючи їх завдяки більшій кількості забитих м'ячів. Пасуть задніх у групі підопічні Зінедіна Зідана, які набрали поки лише одне очко.

Обидва попередні матчі "Боруссії" в Лізі чемпіонів завершилися з однаковим рахунком 2:2. У поєдинках з "Інтером" і "Реалом" німецька команда вела по ходу зустрічі, але двічі пропускала на останніх хвилинах і втрачала перемоги.

Настрій команд

Напередодні битви у Лізі чемпіонів "Боруссія" М у внутрішній першості впоралася з "Лейпцигом" - 1:0. Перемогу менхенгладбахцям приніс Ханнес Вольф. Після чого команда піднялася на четверте місце Бундесліги, а відставання від першого місця, на якому зараз перебуває "Баварія", складає чотири очки.

До слова, безпрограшна серія підопічних Марко Розе у всіх турнірах триває вже сім матчів. Востаннє вони програвали у стартовому турі чемпіонату Німеччини.

"Шахтар" за підсумками 8 туру УПЛ, в якому переміг "Маріуполь" (4:1), одноосібно вийшов на друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого "Динамо" також на чотири очки. У донеччан двічі відзначився Тайсон, по голу забили Алан Патрік і 18-річний півзахисник Георгій Судаков.

У матчі з "Маріуполем" Луїш Каштру застосував максимальну ротацію і дав відпочити тим футболістам, які незмінно грали в стартовому складі в трьох попередніх зустрічах. Тренерський штаб виставив на поєдинок чемпіонату України одинадцять нових футболістів - разом з молодими Віта, Судаковим і В'юнником зіграли Пятов, Матвієнко, Степаненко і Тайсон, які тільки набирають форму.

Прогноз

Букмекери віддають мінімальну перевагу у поєдинку "Боруссії". Коефіцієнт на перемогу команди з Менхенгладбаха становить 2,10, тоді як шанси на тріумф "Шахтаря" оцінюються в 3,25, нічийний результат пропонується з коефіцієнтом 3,75.

Де дивитись

Поєдинок відбудеться у вівторок, 3 листопада, в Києві без глядачів на трибунах НСК "Олімпійського". МОЗ скасував своє попереднє рішення через погіршення епідеміологічної ситуації в країні. Українські вболівальники у прямій трансляції зможуть подивитися поєдинок телеканалі Футбол 1. Час початку зустрічі - 19:55 за київським часом.