Шахтар - Бенфіка: прогноз букмекерів

Фото: "Шахтар" - "Бенфіка" (twitter.com/FCShakhtar)

Фахівці вважають фаворитом український клуб

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" в Харкові на ОСК "Металіст" прийматиме "Бенфіку". Трансляція розпочнеться о 20:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

20 лютого 19:55

Харків, ОСК "Металіст"

На думку букмекерів, невелика перевага в поєдинку на боці української команди. На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,50, успіх португальського клубу оцінюється у 2,90, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,40.

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Бенфікою" пройде в Лісабоні 27 лютого.

Варто зазначити, що донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. "Гірники" до останнього туру зберігали шанси на вихід з групи Ліги чемпіонів, але не змогли обіграти в Харкові італійську "Аталанту". У підсумку донеччани посіли третє місце в групі, завдяки чому продовжили боротьбу в ЛЄ.

Груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".