Стали відомі ще шість учасників плей-офф Ліги чемпіонів

Фото: "Ліверпуль" є чинним чемпіоном турніру (twitter.com/LFC)

Вони вже чекають нових суперників

За підсумками першого ігрового дня останнього, шостого, туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилися шість команд, які продовжать боротьбу в турнірі. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Місця в плей-офф собі забронювали чинний чемпіон "Ліверпуль", "Наполі", "Боруссія" Дортмунд, "Ліон", "Челсі" і "Валенсія".

Крім того, визначилися чотири команди, що продовжать участь в Лізі Європи: "РБ Зальцбург", "Аякс", "Бенфіка" і "Інтер".

Четвірка команд, що втратили шанси на єврокубки: "Славія", "Генк", "Зеніт" і "Лілль".

Таким чином, відомі вже 14 учасників плей-офф, ще дві команди визначаться сьогодні ввечері. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 16 грудня.

Нагадаємо, за потрапляння в наступну стадію Ліги чемпіонів бореться донецький "Шахтаря". Для цього "гірникам" потрібно буде в Харкові обіграти "Аталанту", щоб не залежати від результату паралельного матчу "Динамо" Загреб - "Манчестер Сіті".