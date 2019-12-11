Шахтар - Аталанта: анонс матчу

Донецький "Шахтар" проведе заключний, шостий поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів проти італійської "Аталанти". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають, що шанси команд практично рівні. На грі працюватиме німецька бригада арбітрів.

11 грудня 19:55

Харків, ОСК "Металіст"

Це важливий матч для підопічних Луїша Каштру, оскільки від його результату буде вирішуватися доля "гірників" в Лізі чемпіонів. Наразі вже відомі 14 учасників плей-офф, місце серед яких собі застовпив лідер групи C "Манчестер Сіті". А ось на другу путівку шанси зберігаються у трьох клубів - у "Шахтаря" 6 очок, у "Динамо" Загреб - 5 очок, у "Аталанти" - 4.

Донецькому клубу потрібно в Харкові перемагати італійців, щоб не залежати від результату паралельного матчу. Нічия стане для "гірників" позитивним результатом лише в тому випадку, якщо загребський клуб не переможе "городян", тоді як італійців вона не влаштовує категорично.

У попередній зустрічі в Мілані "Шахтар" здобув перемогу з рахунком 2:1. Італійці забили першими, але ще до перерви "гірники" зрівняли рахунок. Розв'язка наступила в компенсований час, коли на п'ятій додатковій хвилині відзначився Манор Соломон.

У сьогоднішній грі на стороні "Шахтаря" підтримка фанатів і повернення до загальної групи лідерів команди. У "Аталанти" через травму не зіграє Ілічіч та Сапата, а через перебір жовтих карток Джан П'єро Гасперіні не зможе залучити Толої.