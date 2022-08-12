"Шахтар" анонсував подвійний спаринг із "Аль-Фатехом"

У понеділок, 15 серпня, "гірники" зіграють заключні спаринги на тренувальному зборі в Словенії. Суперником українського гранда стане аравійський "Аль-Фатех".

"Шахтар" проведе два матчі різними складами. Перший поєдинок розпочнеться о 12:00 за київським часом. Стартовий свисток другої зустрічі суперників пролунає о 20:00.

Обидва матчі "Шахтаря" та "Аль-Фатеха" у прямому ефірі покаже телеканал XSPORT. Також трансляція буде доступна на клубному YouTube-каналі "гірників".

У середу "Шахтар" вже провів два спаринги впродовж дня. Спершу умовний другий склад команди Ігора Йовічевіча мінімально переграв аравійську "Аль-Адалу" з автоголом суперника, а потім основа розгромила словенський "Домжале" з дублем Мудрика та голом Топалова.