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"Шахтар" із дублем Мудрика розгромив "Домжале" в другому спарингу за день

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Словенія, Середа 10 серпня 2022 21:58
"Шахтар" із дублем Мудрика розгромив "Домжале" в другому спарингу за день Фото: Михайло Мудрик та Ігор Йовічевіч (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою донецького "Шахтаря" завершився товариський матч проти словенського "Домжале" (3:0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Домжале" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Мудрик, 11 (пенальті), 32, Топалов, 34

"Гірникам" вдалося забити швидкий м'яч. На 10-й хвилині стінка Мудрика та Судакова після вдалого пресингу завершилася брудним підкатом проти останнього – пенальті. До позначки підійшов Мудрик і впевнено реалізував одинадцятиметровий.

А в середині першого тайму "Шахтарю" вдалася ударна трихвилинка. Спершу Матвієнко пасом від центральної лінії кинув у прорив того ж Мудрика, який втік від оборонця та холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч із кіпером.

За якихось же 120 секунд рахунок став розгромним. Затяжний випад українського гранда, здавалося, завершився нічим. Та в атаці другим темпом Топалов потужно пробив лівою з лінії штрафного, а м'яч із невеликим рикошетом від оборонця влетів у сітку.

Після такого голепаду в першій половині другий тайм фактично перетворився на формальність. Тренерські штаби обох команд отримали можливість поекспериментувати з позиціями окремих виконавців. Зокрема, після заміни Степаненка його роль відійшла Бондаренку.

Зрештою, "Шахтар" і "Домжале" завершили другі 45 хвилин без голів. "Гірники" оформили другу перемогу за день і загалом на двох тренувальних зборах цього літа.

Стартовий склад "Шахтаря": Трубін – Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицький

До слова, раніше "Шахтар" мінімально здолав "Аль-Адалу" завдяки автоголу суперника.

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