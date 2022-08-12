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"Шахтер" анонсировал двойной спарринг с "Аль-Фатехом"

Фото: "Горняки" в контрольном матче против "Домжале" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" согласовал еще два контрольных поединка в течение одного дня – 15 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В понедельник, 15 августа, "горняки" сыграют заключительные спарринги на тренировочном сборе в Словении. Соперником украинского гранда станет аравийский "Аль-Фатех".

"Шахтер" проведет два матча разными составами. Первый поединок начнется в 12:00 по киевскому времени. Стартовый свисток второй встречи соперников прозвучит в 20:00.

Оба матча "Шахтера" и "Аль-Фатеха" в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале "горняков".

В среду "Шахтер" уже провел два спарринга в течение дня. Сначала условный второй состав команды Игора Йовичевича минимально обыграл аравийскую "Аль-Адалу" с автоголом соперника, а затем основа разгромила словенский "Домжале" с дублем Мудрика и голом Топалова.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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