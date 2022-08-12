"Шахтер" анонсировал двойной спарринг с "Аль-Фатехом"

В понедельник, 15 августа, "горняки" сыграют заключительные спарринги на тренировочном сборе в Словении. Соперником украинского гранда станет аравийский "Аль-Фатех".

"Шахтер" проведет два матча разными составами. Первый поединок начнется в 12:00 по киевскому времени. Стартовый свисток второй встречи соперников прозвучит в 20:00.

Оба матча "Шахтера" и "Аль-Фатеха" в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале "горняков".

В среду "Шахтер" уже провел два спарринга в течение дня. Сначала условный второй состав команды Игора Йовичевича минимально обыграл аравийскую "Аль-Адалу" с автоголом соперника, а затем основа разгромила словенский "Домжале" с дублем Мудрика и голом Топалова.