На шахті в Грузії стався вибух, є жертви

На шахті в Ткібулі в Грузії стався вибух. В результаті інциденту постраждали кілька людей, один з них помер у лікарні.

За інформацією керуючої компанії "Грузвугілля", деталі події з'ясовують на місці представники Служби охорони праці компанії, п'ять або шість осіб отримали поранення і доставлені в лікарню.

"Стався інцидент. Зараз на шахту приїхала наша охорона праці, вони з'ясовують, що сталося. Ми поки точно не знаємо, що сталося. Це ще належить уточнити, однак, наскільки мені відомо, п'ять-шість чоловік поранені. Особливо сильно постраждав один чоловік, який, на жаль, помер. Решта постраждалих мають легкі поранення", - заявила глава Служби зі зв'язків з громадськістю "Грузвугілля" Гванца Делібадзе.



Як стало відомо, розпочато розслідування за статтею 240 КК Грузії, яка передбачає порушення правил техніки безпеки при проведенні гірських, будівельних чи інших робіт.