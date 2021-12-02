У Кривому Розі стався обвал на шахті: є загиблий
Фото: у Кривому Розі на шахті стався обвал, загинув гірник (pixabay)
У Кривому Розі (Дніпропетровська область) на шахті підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався обвал. В результаті загинув прохідник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з питань праці.
"2 грудня на території компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався нещасний випадок з прохідником приватного підприємства "Світекс", - йдеться в повідомленні.
За даними Держпраці, при виконанні робіт у шахті на глибині 1135 метрів стався обвал гірської породи. В результаті загинув працівник компанії "Світекс".
Управління Держпраці у Дніпропетровській області розпочало розслідування причин обвалу на шахті та загибелі прохідника.