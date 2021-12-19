У Дніпропетровській області через нещасний випадок постраждали троє шахтарів
Фото: у Дніпропетровській області через нещасний випадок травмувалися троє шахтарів (pixabay)
У місті Тернівка Дніпропетровської області на шахті "Дніпровська" стався нещасний випадок. Травмувалися три гірники.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".
Нещасний випадок стався під землею. При видобутку вугілля сталася поломка гірського комбайна.
Троє гірників очисної бригади отримали легкі та середньої тяжкості травми.
Травмованих доставили в лікарню в Павлограді Дніпропетровської області. Їх стан стабільний.
Причини нещасного випадку з'ясовується спеціально створеною комісією.
Нагадаємо, 2 грудня у Кривому Розі в результаті обвалу на шахті загинув прохідник.