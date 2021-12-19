ru ua
Нд, 19 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпропетровській області через нещасний випадок постраждали троє шахтарів

Новость на русском →
Тернівка, Неділя 19 грудня 2021 03:10
У Дніпропетровській області через нещасний випадок постраждали троє шахтарів Фото: у Дніпропетровській області через нещасний випадок травмувалися троє шахтарів (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

У місті Тернівка Дніпропетровської області на шахті "Дніпровська" стався нещасний випадок. Травмувалися три гірники.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Нещасний випадок стався під землею. При видобутку вугілля сталася поломка гірського комбайна.

Троє гірників очисної бригади отримали легкі та середньої тяжкості травми.

Травмованих доставили в лікарню в Павлограді Дніпропетровської області. Їх стан стабільний.

Причини нещасного випадку з'ясовується спеціально створеною комісією.

Нагадаємо, 2 грудня у Кривому Розі в результаті обвалу на шахті загинув прохідник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах