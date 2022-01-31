UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На шахте в Грузии произошел взрыв, есть жертвы

Автор: Ольга Белей

На шахте в Ткибули в Грузии произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек, один из них скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия-Online".

По информации управляющей компании "Грузуголь", детали происшествия выясняют на месте представители Службы охраны труда компании, пять или шесть человек получили ранения и доставлены в больницу.

"Произошел инцидент. Сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло. Это еще предстоит уточнить, однако, насколько мне известно, пять-шесть человек ранены. Особенно сильно пострадал один мужчина, который, к сожалению, умер. Остальные пострадавшие имеют легкие ранения", - заявила глава службы по связям с общественностью "Грузугля" Гванца Делибадзе.

Как стало известно, начато расследование по статье 240 УК Грузии, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.

Напомним, 19 декабря в городе Терновка Днепропетровской области на шахте "Днепровская" произошел несчастный случай. Травмировались три горняка.

Отметим, 2 декабря в Кривом Роге в результате обвала на шахте погиб проходчик.

Читайте РБК-Украина в Google News