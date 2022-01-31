На шахте в Грузии произошел взрыв, есть жертвы

На шахте в Ткибули в Грузии произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек, один из них скончался в больнице.

По информации управляющей компании "Грузуголь", детали происшествия выясняют на месте представители Службы охраны труда компании, пять или шесть человек получили ранения и доставлены в больницу.

"Произошел инцидент. Сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло. Это еще предстоит уточнить, однако, насколько мне известно, пять-шесть человек ранены. Особенно сильно пострадал один мужчина, который, к сожалению, умер. Остальные пострадавшие имеют легкие ранения", - заявила глава службы по связям с общественностью "Грузугля" Гванца Делибадзе.



Как стало известно, начато расследование по статье 240 УК Грузии, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.