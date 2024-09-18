"Болонья" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

"Болонья" – "Шахтер"

18 сентября, 19:45, Болонья, "Ренато Даль'Ара", трансляция на MEGOGO

На старт обновленного главного еврокубка выходит чемпион Украины. После жеребьевки поклонники "горняков" условно разделили грядущие встречи на две категории – те, где стоит надеяться на чудо, и такие, в которых можно и нужно набирать очки. Поединок с "россоблу" относится ко вторым.

"Болонья" соревновалась в Кубке чемпионов еще более полувека назад, поэтому "Шахтер" фактически будет гостить у дебютанта. К старту сезона болонцы потеряли двух звезд команды (Калафьори, Зиркзее) и, самое главное, остались без перспективного тренера. Пока Тьяго Мотта будет реанимировать туринский "Ювентус", удержать "россоблу" на конкурентном уровне будет пытаться Винченцо Итальяно.

Начало новой кампании для "Болоньи" уже оказалось тяжелым. Коллектив еще не одержал ни одной победы и с тремя ничьими в четырех турах плетется над зоной вылета Серии А. Правда, старт "горняков" в сезоне 2024/25 тоже сложно назвать убедительным. "Шахтер" проиграл житомирскому "Полесью" и "Александрии", а столичный "Левый Берег" едва дожал.

Однако разгром львовских "Карпат" (5:2) прибавил оптимизма. Во-первых, хет-трик оформил Бондаренко. Во-вторых, результативно вернулся на поле Зубков (гол+ассист). В-третьих, снова забил Сикан. Да и в целом в средней и атакующей линиях "горняков" наметилась конкуренция – на каждую позицию минимум по два достойных претендента.

Но все это на уровне чемпионата Украины. Каким будет "Шахтер" в Лиге чемпионов – пока интрига. Очевидно, что новый формат турнира заставит тренерский штаб отечественного гранда делать нелегкий выбор между красивым футболом и необходимым результатом. Впрочем, в первом туре общего раунда можно поискать разумный баланс.

Травмированные: Фергюсон, Камбьяги (оба – "Болонья")

Под вопросом: Хольм – Пузанков

Ориентировочные составы на матч "Болонья" – "Шахтер"

"Болонья": Скорупски – Пош, Бейкема, Лукуми, Миранда – Эбишер, Фройлер, Фаббиан – Орсолини, Кастро, Ндойе

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Сикан

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Первое исполнение гимна Лиги чемпионов на "Ренато Даль'Ара" добавит вдохновение хозяевам поля. Однако опыт выступлений в европейских турнирах должен перевесить эффект новизны. "Шахтер" за два десятилетия обрел статус крепкого орешка главного еврокубка и в противостоянии с новичком Лиги чемпионов нацелен взять три очка. Не без труда, но задача будет вполне подъемной.