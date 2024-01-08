"Шахтер" вплотную подошел к подписанию первого зимнего новичка: кто он такой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nosso Palestra Palmeiras .

21-летний латиноамериканец якобы оказался на финишной прямой переезда в чемпионат Украины. Представители "зелено-белых" и отечественного гранда проведут финальный раунд переговоров.

"Шахтер" готов заплатить за Кевина 12 млн евро. Еще 3 миллиона "горняки" готовы заложить в качестве бонусов. Дополнительные выплаты "Палмейраса" будут зависеть от индивидуальных показателей флангового нападающего в новой команде.

Ранее чемпион Бразилии повесил на Кевина ценник в 15 млн в евровалюте. "Шахтер" давно мониторит выступления вингера. Однако все предыдущие предложения "горняков" не устраивали менеджмент "Палмейраса" с финансовой точки зрения.

Кто такой Кевин

Уроженец Сан-Паулу, воспитывался в структуре местного "Деспортиво". В канун 17-летия "Палмейрас" арендовал таланта и отправил в команду U-20.

Летом 2021-го бразильский гранд выкупил права на юниора за 125 тысяч евро. В первой команде дебютировал в декабре того же года. Затем оформил первый мяч в дебютном поединке в стартовом составе. В январе 2023 года помог "Палмейрасу" U-20 выиграть культовый турнир Копинья. Стал лучшим игроком соревнований с пятью голами и пятью ассистами (8 матчей).

В сезоне-2023 провел 9 поединков за основу "Палмейраса" во всех турнирах (без результативных действий). На ЧМ-2023 среди 20-летних дошел со сборной Бразилии до четвертьфинала.