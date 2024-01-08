"Шахтар" впритул підійшов до підписання першого зимового новачка: хто він такий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nosso Palestra Palmeiras .

21-річний латиноамериканець нібито опинився на фінішній прямій переїзду в чемпіонат України. Представники "зелено-білих" і вітчизняного гранда проведуть фінальний раунд перемовин.

"Шахтар" готовий заплатити за Кевіна 12 млн євро. Ще 3 мільйони "гірники" готові закласти на бонуси. Додаткові виплати для "Палмейраса" залежатимуть від індивідуальних показників флангового нападника в новій команді.

Раніше чемпіон Бразилії повісив на Кевіна цінник 15 млн у євровалюті. "Шахтар" давно моніторить виступи вінгера. Проте, всі попередні пропозиції "гірників" не влаштовували менеджмент "Палмейраса" з фінансової точки зору.

Хто такий Кевін

Уродженець Сан-Паулу, виховувався в структурі місцевого "Деспортіво". Напередодні 17-річчя "Палмейрас" орендував таланта й відправив до команди U-20.

Влітку 2021-го бразильський гранд викупив права на юніора за 125 тисяч євро. У першій команді дебютував у грудні того ж року. Згодом оформив перший м'яч у дебютному поєдинку в стартовому складі. У січні 2023 року допоміг "Палмейрасу" U-20 виграти культовий турнір Копінья. Став Найкращим гравцем змагань із п'ятьма голами та п'ятьма асистами (8 матчів).

У сезоні-2023 провів 9 поєдинків за основу "Палмейраса" в усіх турнірах (без результативних дій). На ЧС-2023 серед 20-річних дійшов зі збірною Бразилії до чвертьфіналу.