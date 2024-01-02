Легионер "Шахтера" обеспечил УПЛ представительство на Кубке африканских наций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter федерации .

21-летний латераль попал в финальную заявку "звезд нации". Сборная Танзании в третий раз в истории выступит на континентальном форуме.

Мироши арендован из бельгийского "Зюльте-Варегема" и пока не завоевал места в основе "горняков". В то же время он – основной в национальной команде. В квалификации к КАН-2024 защитник провел 6 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Турнир начнется 13 января и продлится до 11 февраля. Кубок в этом году примет Кот-д'Ивуар. Танзания на групповом этапе встретится со сборными Марокко, ДР Конго и Замбии.

Что известно о сборной Танзании

Первый матч провела в 1969 году против Кении (1:1). Наибольшие победы в истории одержала над сборной Сомали (дважды по 7:0).

На уровне КАН дебютировала в 1980 году. Второй раз попала на групповой этап финального турнира в 2019-м. В первом случае свела вничью один поединок, а два – проиграла. Во втором "звезды нации" потерпели три поражения. Наибольшее достижение – три триумфа в Кубке КЕСАФА (Восточной и Центральной Африки).

Главный тренер команды – Адель Амруш. Лучшим бомбардиром в истории остается Мришо Нгаса (25 мячей), а первый гвардеец – Эрасто Ньони (107 матчей).