"Шахтер" уверенно обыграл "Рух" в центральном матче тура УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Шахтер" – "Рух" – 3:1

Голы: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 – Таллес, 36

Со старта встречи "горняки" завладели инициативой. Самым активным в составе "Шахтера" был Зубков. Сначала он проверил бдительность Ледвия закрученным ударом с дистанции, а затем попытался пробить после передачи Судакова – защитник заблокировал. На 8-й же минуте Бондаренко пробил в угол после паса пяткой от того же Зубкова.

Лидер чемпионата продолжил контролировать ход событий. Давление "горняков" не уменьшилось, поэтому довольно быстро номинальные хозяева удвоили свое преимущество. Бондаренко без сопротивления прошел с собственной половины и мощным выстрелом метров с 20-ти попал под штангу.

После двух пропущенных голов обрел смелость "Рух". В середине тайма Пастух головой пробил в руки вратарю после навеса Ляха. Позже Ризнык поймал мяч после выстрела Дидыка. А на 36-й минуте львовяне оформили забитый мяч – Таллес в пределах штрафной получил пас от Квасницы, накрутил защитника и пробил в девятку.

После перерыва в течение определенного времени соперники были осторожны. Обмен моментами произошел только в середине второй половины. Сначала Таллес после ошибки обороны "Шахтера" пробил в Ризныка. В ответ Сикан не попал в ворота из пределов штрафной.

Впрочем. на 76-й минуте "горняки" сняли все вопросы о победителе противостояния. В этот раз Зубков сменил роль ассистента на голеадора. Азарови с левого угла штрафной пробил – Ледвий парировал, но моторный украинец вовремя оказался на добивании.

Финальные минуты цифры на табло не изменили. Благодаря победе "Шахтер", по крайней мере, временно стал единоличным лидером Премьер-лиги (49 очков). Тем временем "Рух" остался на 5-й строчке (39 пунктов).