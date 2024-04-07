УПЛ: "Черноморец" одержал фестивальную победу над "Александрией"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Черноморец" – "Александрия" – 3:2

Голы: Бойчук, 10, Путря, 18 (пенальти), Ермаков, 44 – Шулянский, 45+1, Беляев, 52

Удаление: Феррейра, 17 (А, прямая красная карточка)

Хотя лучше в стартовые минуты выглядели гости, но открыть счет сумели "моряки". Удачными действиями вратаря Варакуты (парировал удары Калитвинцева и Кулакова) вдохновился Бойчук. Хавбек вовремя оказался на добивании в чужой штрафной после соло Брагару.

А несколько минут спустя "Черноморец" удвоил преимущество. Это Штогрин рывком в штрафную зону "Александрии" заработал одиннадцатиметровый и удаление для Феррейры. К отметке подошел Путря и точно пробил в правый угол ворот.

Перед перерывом команды обменялись забитыми мячами. Ермаков переправил мяч в сетку после передачи Штогрина, принявшего фланговый навес Бадибанги. В ответ александрийцы размочили счет – Шулянский перехватил неудачную передачу Брагару назад и мгновенно пробил в дальний угол.

Курс на камбэк подопечные Руслана Ротаня продолжили держать на старте второй половины. Универсал "моряков" Брагару снова ошибся, потеряв мяч под прессингом Беляева. Хавбек "Александрии" сразу воспользовался возможностью переиграть голкипера – 3:2.

Но продолжить в том же духе гости не смогли. Фактически до финального свистка "Александрия" создала всего один момент. На 70-й минуте Калитвинцев на дальней штанге замыкал прострел с левого фланга, но Варакута легко забрал мяч в руки. В конце концов "Черноморец" одержал победу и закрепился на 8-й строчке в турнирной таблице УПЛ (29 очков). "Александрия" пока идет на 11-й позиции (24 пункта).