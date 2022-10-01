"Шахтер" с хет-триком Сикана разбил "Металлист" и стал единоличным лидером УПЛ

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Металлист" – "Шахтер" – 1:6

Голы: Чидомере, 88 – Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1

Нереализованный пенальти: Мудрик, 81 (Ш)

Натиск "горняков" дал свои плоды на 18-й минуте. Мудрик подал угловой на ближнюю штангу, где Сикан головой подсек мяч в ближний угол. Отпускать соперника дончане после этого не собирались и до перерыва забили еще трижды.

Сначала тот же Сикан хладнокровно отправил мяч в сетку ворот после своевременной скидки Судакова. Далее Мудрик классной передачей вывел на ударную позицию Зубкова, а тот элегантно перебросил мяч через голкипера. А затем Сикан головой замкнул навес Мудрика с левого фланга, оформив хет-трик за 21 минуту.

После такой первой половины второй тайм превратился в формальность. Да и там зрители увидели еще ряд забитых мячей. На 73-й минуте впервые в сезоне забил Траоре. Буркиниец обыгрался с Мудриком и на входе в штрафную пробил в нижний угол ворот.

Впоследствии довести счет до неприличного мог тот же Мудрик, но с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть Рыбку. А на 88-й Чидомере из пределов вратарской замкнул навес из углового и оформил гол престижа для "Металлиста". Но последнее слово было за "Шахтером" – Джурасек в добавленное арбитром время в несколько касаний разобрался и с защитником, и с голкипером...

Победа вывела "Шахтер" в лидеры чемпионата. "Горняки" набрали 13 пунктов и опережают "Днепр-1" (12 баллов), "Колос" и "Верес" (по 10 очков).