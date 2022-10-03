ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Реал" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Новина українською →
Мадрид, Понедельник 03 октября 2022 10:32
"Реал" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов Фото: Михаил Мудрик снова встретится с Лукой Модричем (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 мадридский "Реал" примет донецкий "Шахтер".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 5 октября в Мадриде. Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill считают Королевский клуб безусловным фаворитом поединка. На победу "сливочных" принимают ставки со смешным коэффициентом 1,15. Вероятный успех "горняков" оценили космическим баллом 17,00. Даже ничья намного вероятнее – кэф 7,50.

Привлекательной ставкой на точный счет выглядит боевая ничья 1:1 с солидным коэффициентом 15,00. Любители открытого футбола могут заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с привлекательным кэфом 11,00.

Австрийцы из Bwin оказались немного благосклоннее к "Шахтеру". Здесь "Реал" остался главным претендентом на победу с коэффициентом 1,19. Однако на победу команды Игора Йовичевича принимают ставки с баллом 13,50. Вероятность ничьей оценили баллом 7,50.

Любители острых ощущений рассмотрят вариант с безголевым завершением поединка. Коэффициент на такой результат – 19,50. Перспективный кэф 9:00 выставили и на победу "Реала" в голевом фестивале (3:2, 4:2, 4:3 или 5:1 в пользу мадридцев).

Перед очной встречей команды лидируют в квартете F. "Сливочные" набрали 6 очков в матчах с "Селтиком" и РБ "Лейпциг", а в активе "горняков" 4 пункта.

К слову, на выходных "Шахтер" разгромил "Металлист" во Львове и вышел в лидеры Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Шахтер Лига Чемпионов
NEWS
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться