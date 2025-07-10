"Шахтер" стартует в еврокубках: когда и где смотреть матч с "Ильвесом"

Первый матч Турана и задачи "Шахтера" и задачи "Шахтера"

Для "Шахтера" это будет очень ранний старт в сезоне, из-за итогов сезона 2025/26 чемпионата Украины.

Команда заняла третье место - впервые за много лет финишировала за пределами топ-2, что стало причиной увольнения главного тренера Марино Пушича.

На его место назначили 37-летнего турецкого наставника Арду Турана, для которого матч против "Ильвеса" станет дебютным официальным на новой должности.

На сборах в Словении "Шахтер" провел лишь два контрольных поединка - минимально обыграл хорватскую "Горицу" (1:0) и сыграл вничью с чешским "Словацко" (1:1).

Несмотря на новый тренерский штаб, трансферная активность клуба оставалась минимальной - команда осталась без серьезных изменений, вероятно, из-за раннего старта в еврокубках.

О сопернике из Финляндии

"Ильвес", который в прошлом сезоне прорвался на второе место чемпионата, стартует в еврокубках впервые с 2019 года.

В прошлом сезоне клуб из Тампере финишировал всего в двух очках от чемпиона Вейкауслиги.

Клуб из Тампере занял второе место в прошлом сезоне чемпионата Финляндии. В текущем розыгрыше команда Йонаса Рантанена также находится в топе - третье место после 16 туров, лишь на одно очко позади лидера.

Кстати, "Ильвес" переводится с финского как "рысь", а одноименный символ клуба изображен на его эмблеме.

А самое большое достижение в истории клуба - чемпионство 1983 года. В новейшей истории команда не получала медалей, однако в 2024 году стала вице-чемпионом. Это первый выход клуба в еврокубки с 2019 года.

Эмблема финской команды "Ильвес" (фото: facebook.com/ilvesfootball)

Прогноз и перспективы

"Шахтер" входит на дуэль как явный фаворит.

Финский чемпионат сейчас в разгаре, поэтому "Ильвес" имеет игровой тонус. Однако класс и рыночная стоимость игроков "Шахтера" существенно превосходит.

Однако недооценивать соперника нельзя - в Лиге конференций 2023 года финский клуб выбил австрийскую "Аустрию".

Для соперников это будет дебютная встреча. И "Шахтер" в официальных поединках вообще с финскими командами до сих пор не пересекался.

Где и когда смотреть игру

Матч "Шахтер" - "Ильвес" начнется 10 июля в 21:00. Игру будет принимать словенский стадион "Стожице" в городе Любляна.

Болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале УПЛ-ТВ, доступном на платформе MEGOGO.

Ответная игра в Финляндии запланирована на 17 июля. Победитель противостояния встретится в следующем раунде с турецким "Бешикташем", а команда, которая уступит продолжит еврокубковый путь в квалификации Лиги конференций, где ее соперником станет "АЗ Алкмаар" из Нидерландов.