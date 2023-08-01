"Шахтер" в августе: спарринг с "Тоттенхэмом", УПЛ и жеребьевка Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Горняки" в августе сыграют 4 матча чемпионата Украины и благотворительный спарринг против лондонского "Тоттенхэма". На последний день месяца запланирована жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где дончане попали в третью корзину.

Во втором туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" встретится с ровенским "Вересом" на выезде. Поединок намечен на 2 августа в Ровно. В свою очередь в воскресенье, 6 августа, подопечные Патрика ван Леувена сыграют контрольный матч против "Тоттенхэма" в Лондоне.

Далее "горняки" продолжат выступления в УПЛ. 12 августа "Шахтер" примет "Александрию" с Русланом Ротанем во главе. Затем чемпион Украины приедет в гости к "Кривбассу" (19 августа), а также проведет выездной матч против "Колоса" из Ковалевки (26 августа).

Список поединков "Шахтера" в августе: