"Шахтар" у серпні: спаринг із "Тоттенхемом", УПЛ і жеребкування Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" продовжить сезон 2023/24 п'ятьма поєдинками в останній місяць літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Гірники" в серпні зіграють 4 матчі чемпіонату України та благодійний спаринг проти лондонського "Тоттенхема". На останній день місяць заплановане жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, де донеччани потрапили в третій кошик.
У другому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" зустрінеться з рівненським "Вересом" на виїзді. Поєдинок запланований на 2 серпня у Рівному. Натомість у неділю, 6 серпня, підопічні Патріка ван Леувена зіграють контрольний матч проти "Тоттенхема" у Лондоні.
Далі "гірники" продовжать виступи в УПЛ. 12 серпня "Шахтар" прийме "Олександрію" з Русланом Ротанем на чолі. Потім чемпіон України завітає в гості до "Кривбасу" (19 серпня), а також проведе виїзний матч проти "Колоса" з Ковалівки (26 серпня).
Перелік поєдинків "Шахтаря" у серпні:
- "Верес" – Шахтар, 2 серпня
- "Тоттенхем" – "Шахтар", 6 серпня
- "Шахтар" – "Олександрія", 12 серпня
- "Кривбас" – "Шахтар", 19 серпня
- "Колос" – "Шахтар", 26 серпня
До слова, раніше "Шахтар" стартував із перемоги над "Металістом 1925" у новому сезоні УПЛ.
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