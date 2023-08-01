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"Шахтар" у серпні: спаринг із "Тоттенхемом", УПЛ і жеребкування Ліги чемпіонів

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Київ, Вівторок 01 серпня 2023 11:59
"Шахтар" у серпні: спаринг із "Тоттенхемом", УПЛ і жеребкування Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" стартували в Прем'єр-лізі з перемоги (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" продовжить сезон 2023/24 п'ятьма поєдинками в останній місяць літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" в серпні зіграють 4 матчі чемпіонату України та благодійний спаринг проти лондонського "Тоттенхема". На останній день місяць заплановане жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, де донеччани потрапили в третій кошик.

У другому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" зустрінеться з рівненським "Вересом" на виїзді. Поєдинок запланований на 2 серпня у Рівному. Натомість у неділю, 6 серпня, підопічні Патріка ван Леувена зіграють контрольний матч проти "Тоттенхема" у Лондоні.

Далі "гірники" продовжать виступи в УПЛ. 12 серпня "Шахтар" прийме "Олександрію" з Русланом Ротанем на чолі. Потім чемпіон України завітає в гості до "Кривбасу" (19 серпня), а також проведе виїзний матч проти "Колоса" з Ковалівки (26 серпня).

Перелік поєдинків "Шахтаря" у серпні:

  • "Верес" – Шахтар, 2 серпня
  • "Тоттенхем" – "Шахтар", 6 серпня
  • "Шахтар" – "Олександрія", 12 серпня
  • "Кривбас" – "Шахтар", 19 серпня
  • "Колос" – "Шахтар", 26 серпня

&quot;Шахтар&quot; у серпні: спаринг із &quot;Тоттенхемом&quot;, УПЛ і жеребкування Ліги чемпіонів

До слова, раніше "Шахтар" стартував із перемоги над "Металістом 1925" у новому сезоні УПЛ.

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