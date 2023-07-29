"Шахтер" начал защиту титула Премьер-лиги победой над "Металлистом 1925"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Металлист 1925" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Юсов, 56 – Матвиенко, 30, Траоре, 47

Ожидаемо "горняки" с первых минут полетели вперед. Чемпион Украины захватил территориальную инициативу, но действительно опасных моментов пришлось немного подождать. Аж на 18-й минуте Зубков мощно пробил в ближний угол с дистанции – Мозиль не дремал.

Хозяева организовали ответ через семь минут, когда центрбек Курило головой проверил бдительность Ризныка. А вот на 30-й защитник вместе с партнерами "отличился" у собственных ворот. Кащук подал угловой с левого фланга, а харьковчане "забыли" о Матвиенко, который без сопротивления головой пробил под перекладину – 0:1.

Несмотря на гол, "Шахтер" продолжил контролировать ситуацию на чужой половине поля. Правда, особой пользы впереди команда Патрика ван Леувена не получила. "Металлист 1925" едва не подкараулил ошибку – Ткачук отбросил Юсову, а тот пробил выше ворот.

Зато свой момент "горняки" отыскали на старте второй половины. Оборона харьковчан снова не разобралась у собственных владений, а после ряда рикошетов Крыськив пяткой сбросил Траоре. Ивуариец низом отправил мяч в угол.

Интрига во встрече, однако, умереть не успела. "Металлист 1925" сумел размочить счет за каких-то 9 минут. В этот раз хозяевам удался гол как на тренировке – Бычек выполнил навес на дальнюю штангу, откуда Юсов отправил мяч за линию.

Доигрывать со скользким счетом в планы "Шахтера" не входило. Поэтому "горняки" принялись искать новые возможности забить харьковчанам. Мозиль потянул два удара Зубкова – коварный диагональный и очередной дальний. Впоследствии Крыськив не смог попасть в ближний после передачи партнера.

Было немало и менее очевидных моментов. Однако обеспечить более комфортные финальные минуты гранду было не суждено. Но и двух забитых мячей "Шахтеру" хватило для победы. Теперь дончане рядом с "Полесьем" и "Рухом", которые тоже набрали по 3 пункта.