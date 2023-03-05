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"Шахтер" разбил "Металлист 1925" и догнал "Днепр-1" наверху УПЛ

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Львов, Воскресенье 05 марта 2023 15:49
"Шахтер" разбил "Металлист 1925" и догнал "Днепр-1" наверху УПЛ Фото "Горняки" празднуют очередное взятие ворот (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Победой донецкого "Шахтера" с неприличным счетом завершилось противостояние с харьковским "Металлистом 1925" на старте второго круга украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Металлист 1925" – "Шахтер" – 0:7

Голы: Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (автогол), Петряк, 58, Ракицкий, 66

Конец ожиданиям сенсации во Львове наступил очень быстро. "Горняки" уже в дебюте забили дважды. Сначала отличился Зубков, едва не занесший мяч в ворота после прострела Бондаренко. А потом Михайличенко подключился к атаке и после обратного паса Траоре уложил в нижний угол.

Еще два гола "Шахтер" оформил перед перерывом. Бондаренко справа обыграл оппонента и отдал на Траоре в штрафную, а тот в касание отправил мяч в сетку. Затем дубль записал в актив Зубков, который получил передачу от Ракицкого, вошел в штрафную и пробил в дальний угол.

Избиение харьковчан продолжилось во втором тайме. Сначала случилась персональная трагедия голкипера Сидоренко, в простой ситуации пропустившего под ногой передачу назад от центрбека Курило. Дальше в объятиях партнеров оказался Петряк. Вингер классно сыграл на добивании после того, как вратарь парировал выстрел Джурасека.

На 66-й минуте с возвращением в "Шахтер" себя поздравил Ракицкий. Одиозный ветеран подхватил мяч в центре поля, продвинулся немного вперед и метров с 30-ти вколотил в дальнюю девятку. Как в старые-добрые времена. Ответить хотя бы голом престижа "Металлист 1925" так и не сумел.

Благодаря разгромной победе "горняки" сравнялись с "Днепром-1" по количеству набранных очков. Теперь у обоих лидеров чемпионата по 36 пунктов. "Спортклубовцы" занимают первое место, поскольку осенью обыграли "Шахтер" в очном противостоянии (2:1).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что киевское "Динамо" сенсационно уступило "Ингульцу" в домашнем матче УПЛ.

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