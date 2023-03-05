"Шахтер" – "Фейеноорд". Экспресс-презентация второго соперника в Лиге Европы

Визитка

Год основания: 1908

Рейтинг УЕФА: 34-е место

Титулы: 15-кратный чемпион Нидерландов, 13-кратный обладатель Кубка Нидерландов, 4 Суперкубка Нидерландов

Наивысшее достижение в еврокубках: Кубок чемпионов 1969/70, два Кубка УЕФА (1973/74, 2001/02)

Прозвище: "Гордость Юга"

Домашний стадион: "Де Кейп" (вмещает 51 117 зрителей)

Главный тренер: Арне Слот

Капитан: Оркун Кекчю

"Фейеноорд" – безусловный третий кит нидерландского футбола. Роттердамцы уступают по количеству титулов и ПСВ, и "Аяксу". Однако свои славные страницы в истории местной игры тоже написали. И последний сезон в карьере культового Йохана Кройфа стал лишь одним из таких очерков.

Золотая эра "Фейеноорда", как и всего нидерландского футбола – 60-е и 70-е. Тогда "Гордость Юга" завоевала 6 чемпионских титулов, 2 Кубка Нидерландов, триумфовала в Кубке чемпионов 1969/70, выиграла Интерконтинентальный кубок-1970 и победила в Кубке УЕФА 1973/74.

Были минуты славы и позже. Два чемпионства в 90-е, когда "Аякс" и ПСВ были грозными силами даже на евроарене, стоят немало. Да и Кубок УЕФА 2001/02 приобретает ценность, если учитывать турнирный путь роттердамцев. "Фейеноорд" по дороге к решающему матчу выбил "Рейнджерс", ПСВ, "Интер", а в финале одолел "Боруссию" Д.

Сейчас "Гордость Юга" в середине новой вспышки. Роттердамцы всерьез претендуют на чемпионский титул в Эредивизи и Кубок Нидерландов, а также борются за второй по рангу евротрофей. В эпоху безумных денег в футболе – уже маленький подвиг.

История противостояний с "Шахтером"

"Фейеноорд" – "Шахтер" – 1:2 (Лига чемпионов 2017/18)

"Шахтер" – "Фейеноорд" – 3:1 (Лига чемпионов 2017/18)

Пути команд пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 4,5 года назад. На "Де Кейпе" роттердамцы открыли счет уже на 8-й минуте усилиями Бергейса. Но еще в середине первой половины Бернард сравнял положение, а на старте второго тайма оформил дубль. Впоследствии сценарий повторился.

Во втором матче на харьковском ОСК "Металлист" нидерландский гранд снова забил первым – Йоргенсен головой замкнул кросс Бергейса. Но "горняки" во второй раз одержали волевую победу. В этот раз героем стал бразилец с украинским паспортом – Марлос оформил дубль после гола Феррейры до перерыва.

В конце концов "Шахтер" тогда набрал 12 очков и со второго места вышел в 1/8 финала. Там команда Паулу Фонсеки проиграла "Роме" из-за правила выездного гола. "Фейеноорд" же выиграл лишь однажды и финишировал в квартете с "Манчестер Сити" и "Наполи" последним.

Команда

Летом "Фейеноорд" распродал едва ли не всех лидеров. Центрбек Сенеси, фланговый защитник Маласия и хавбек Синистерра уехали в АПЛ, принеся клубной казне 55 млн евро. Всего в это трансферное окно роттердамцы заработали почти 70 миллионов, а потратили на новичков всего 30 с лишним.

Самым дорогим приобретением стал хавбек Кентен Тимбер из "Утрехта" за 7,4 млн евро. Он успел сыграть 27 матчей (3 гола), но недавно травмировал колено и оказался в лазарете до мая. За 6 миллионов из пражской "Спарты" прибыл словацкий центрбек Давид Ганцко и отлично заменил Сенеси (30 поединков, 3 мяча).

Еще 13 млн евро роттердамцы заплатили за тройку атакующих игроков. И если левый вингер Джавайро Дилросун немного "набил" статистику голами и ассистами (6 голов, 8 передач за 32 матча), то его конкурент Игор Пайшау (4 мяча, 2 ассиста) еще осваивается в новых условиях. Зато центрфорвард Сантьяго Хименес (12 голов) уже делает разницу.

Но главной фигурой "Гордости Юга" остается капитан команды Оркун Кекчю. Турецкий центрхав, оказавшийся в Роттердаме еще подростком, не только удачно овладел ролью дирижера "Фейеноорда", но и изучил искусство бомбардира. Во всех турнирах сезона 2022/23 он уже забил 10 мячей.

Тренер

Так в футбольном мире повелось, что тренерами обычно становятся посредственные исполнители. Конечно, есть пример Карло Анчелотти или Пепа Гвардиолы, которые были звездами и на поле. Но большинство специалистов, таких как наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, были рядовыми "рабочими лошадками".

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот – как раз из таких. Вырос он в селе Бергентейм недалеко от Харденберга. Играл в полузащите скромных "Зволле", "Бреды" и роттердамской "Спарты". Главным достижением игровой карьеры специалиста стали чемпионские титулы в Эрсте дивизи. В родном "Зволле" он и начал тренировать молодежь в 2013 году.

Взлет Слота-тренера связан с АЗ "Алкмаар", куда он попал в роли помощника Йона ван ден Брома. Главным тренером молодой специалист стал перед сезоном 2019/20. "Сырные фермеры" были главной сенсацией кампании, идя на равных с "Аяксом". Но из-за пандемии чемпионат сначала остановили, а затем, в отличие от других, не возобновили. Вместо этого функционеры приняли странное решение не присуждать титул, поскольку "Аякс" и АЗ имели поровну очков.

А вот в новом сезоне алкмаарцы отправили Слота в отставку после 10-ти туров, хотя команда выиграла 4 матча Эредивизи подряд. Мотивом увольнения назвали переговоры с конкурентом, но на деле тренер возглавил "Фейеноорд" только летом 2021-го. Первый сезон использовал для раскачки. Роттердамцы финишировали третьими в чемпионате и дошли до финала Лиги конференций.

Зато нынешний сезон вполне может завершиться триумфом "Гордости Юга". Сейчас "Фейеноорд" идет в лидерах Эредивизи. Команда Слота в 24-х турах потерпела только одно поражение, набрала 55 очков и на пять пунктов опережает АЗ, а на шесть – "Аякс" (амстердамцы имеют матч в запасе). В Лиге Европы роттердамцы вышли из уникальной группы (все команды набрали по 8 очков), а в Кубке Нидерландов сыграют в полуфинале.

Сезон 2022/23

Точечное усиление в межсезонье оказалось правильным. "Фейеноорд" вышел в лидеры Эредивизи как раз перед паузой на ЧМ-2022, когда разгромил "Эксельсиор" (5:1). Первую позицию удалось удержать и после Мундиаля. Хотя из представителей топ-5 первенства с того времени "Гордость Юга" одолела только АЗ, а с "Аяксом", "Твенте" и ПСВ ограничилась ничьими.

Базовые настройки "Фейеноорда" – формация 4-2-3-1. Линия обороны в ней фактически неизменна и состоит из пары в центре Гвертрейда-Ганцко и флангов Педерсена и Хартмана. Различные вариации Слот применяет в средней линии, где Джаханбахш может выйти едва ли не на любой из пяти позиций. В свою очередь роль наконечника атак за собой закрепил мексиканец Хименес.

Если в Кубке Нидерландов роттердамцам доставались посредственные соперники ("Зволле", "Неймеген", "Херенвен") и местом в полуфинале удивить трудно, то в еврокубках все сложнее. Чтобы определить победителя группы F Лиги Европы, функционерам УЕФА пришлось применить несколько правил. "Фейеноорд", "Мидтьюлланн", "Лацио" и "Штурм" набрали по 8 очков, одержав по 2 победы и ничьи. По разнице забитых и пропущенных дуэт первых опередил итальянцев с австрийцами, а 13 голов роттердамцев позволили опередить и датчан.

Хорошая новость для "Шахтера" – выступление "Фейеноорда" в Лиге Европы только приятный бонус. Для команды, которая в этом веке выиграла чемпионский титул только раз, Эредивизи стала главным приоритетом. Поэтому цена поединка против "Аякса" 19 марта в несколько раз выше ответного матча с "горняками" на три дня раньше.