"Шахтер" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда
Окончательно сформировался график матчей донецкого "Шахтера" в ближайшие 30 дней. Команда будет играть в Лиге чемпионов и чемпионате Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.
Последний месяц осени будет насыщенным для "горняков". Подопечные Игора Йовичевича сыграют 6 официальных поединков.
Начнется ноябрь для "Шахтера" решающим матчем группового этапа Лиги чемпионов против немецкого РБ "Лейпциг" (2 ноября). На этой же неделе на выходных дончане встретятся с "Ингульцем" из Петрового в чемпионате Украины.
Далее "горняков" ждут еще 4 поединка украинской Премьер-лиги. Три из них – с привычными претендентами на место в еврокубках ("Заря", "Днепр-1", "Ворскла"). В частности, поединок с лидером первенства – "спортклубовцами" Днепра – запланирован на 19 ноября.
Полный перечень матчей дончан в ноябре:
- "Шахтер" – РБ "Лейпциг", 2 ноября
- "Шахтер" – "Ингулец", 5 ноября
- "Верес" – "Шахтер", 9 ноября
- "Шахтер" – "Заря", 13 ноября
- "Днепр-1" – "Шахтер", 19 ноября
- "Шахтер" – "Ворскла", 26 ноября
Ранее "Шахтер" прибыл в Варшаву на последний матч группового этапа турнира. К поединку против РБ "Лейпциг" будут готовиться 27 исполнителей. Под вопросом участие Конопли, Очеретько и Зубкова.
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