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"Шахтер" – РБ "Лейпциг": где смотреть матч Лиги чемпионов

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Варшава, Понедельник 31 октября 2022 16:28
"Шахтер" – РБ "Лейпциг": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: "Шахтер" разгромил саксонцев в первом матче (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 донецкий "Шахтер" примет немецкий РБ "Лейпциг" на польской земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – РБ "Лейпциг" состоится в Варшаве 2 ноября. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол.

В субботу "Шахтер" разошелся миром с "Александрией" в 10-м туре Премьер-лиги. За "горняков" забили Михайличенко и Мудрик. В свою очередь бразильский защитник Тейлор был удален на старте второй половины.

К слову, тренерский штаб "Шахтера" взял на матч Лиги чемпионов против "Лейпцига" 27 футболистов.

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