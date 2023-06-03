Допинг, пенальти, месть Моуринью. Как Гвардиола играл с "Интером" до финала Лиги чемпионов

Подготовку к решающему матчу Лиги чемпионов 2022/23 против миланского "Интера" в эти дни ведет английский "Манчестер Сити".

Матч "Манчестер Сити" – "Интер" состоится 10 июня в Стамбуле. Поединок примет Олимпийский стадион Ататюрка. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Гвардиола-футболист крепко ассоциируется с "Барселоной". Впрочем, на закате игровой карьеры каталонец провел два сезона в итальянской Серии А. Там он защищал цвета "Брешии" и "Ромы". Однако при четырех возможностях сыграть против "Интера" Гвардиоле выпало лишь раз. Причины каждый раз иные – бан, решение тренера, перебор карточек.

За две недели до поединка 14-го тура сезона 2001/02 "Брешия" – "Интер" в организме хавбека обнаружили нандролон. Дисквалификация за употребление допинга оставила Гвардиолу (позднее оправданного) вне футбола на несколько месяцев. В апреле 2002 года он в футболке "ласточок" с капитанской повязкой противостоял миланцам на "Джузеппе Меацца" в 31-м туре чемпионата Италии. Именно испанский хавбек открыл счет, реализовав одиннадцатиметровый в первом тайме.

Но после перерыва "Зубастик" Роналдо перевернул игру двумя голами в течение четырех минут. Победа действительно была нужнее "Интеру". "Нерадзурри" вели борьбу за Скудетто с "Ювентусом" и "Ромой". Но в последних трех турах команда Эктора Купера умудрилась сыграть вничью с "Кьево", проиграть "Лацио" и финишировать третьей с двухочковым отставанием от Турина.

А вот пути Гвардиолы-тренера с "Интером" пересекались в период работы в "Барселоне". В общей сложности пиренеец провел 4 матча против "нерадзурри". Парадокс, но все они пришлись на сезон 2009/10 Лиги чемпионов. Да еще и оппонентом стал главный антагонист Гвардиолы – Жозе Моуринью.

На групповом этапе "Барса" с "Интером" попали в квартет F, где роль массовки исполнили казанский "Рубин" и киевское "Динамо". Первое свидание топ-тренеров во главе топ-команд состоялось в стартовом туре. На Апеннинах "нерадзурри" и каталонцы разошлись миром (0:0) с небольшим количеством моментов.

Дома "Барселона" шокировала миланцев двумя голами в стартовые 26 минут. Забитыми мячами отличились Пике и Педро. Но на турнирные перспективы "Интера" поражение не повлияло. В плей-офф пробились оба коллектива, чтобы впоследствии определить обладателя путевки в финал в двух полуфинальных матчах.

Это противостояние по праву стало классикой Лиги чемпионов. Обычно другие тренеры учатся у Гвардиолы. Но в этот раз мастер-класс для каталонца провел Моуринью. На "Джузеппе Меацца" миланцы одержали волевую победу. Пропустив от Педро в дебюте, "Интер" сумел сломать ход поединка и усилиями Снейдера, Майкона и Милито уехал в Барселону с +2 в запасе.

На "Камп Ноу" развернулся настоящий триллер. "Нерадзурри" оказались в меньшинстве на 28-й минуте из-за удаления Мотты, но героически держали оборону против Месси и компании. Только за шесть минут до конца основного времени счет сумел открыть Пике. Но на большее "Барсы" не хватило.

Затем были безумные празднования "Интера" и легендарный забег некогда отвергнутого "Барселоной" Моуринью. Во второй половине 90-х португалец работал там в тренерских штабах Бобби Робсона и Луи ван Гала. Недоброжелатели нарекли его "Традутором" (на испанском – "переводчик") и пытались высмеивать попытки стать первым тренером. Но всем им было не до смеха после успехов Моуринью с "Порту" и "Челси".

Перед сезоном 2008/09 руководство "Барсы" всерьез выбирало нового наставникаа между именитым португальцем и начинающим тренером Гвардиолой. Выбрали последнего, но каков был бы дальнейший путь обоих специалистов в случае противоположного выбора – главная футбольная загадка десятилетия.