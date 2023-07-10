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"Шахтер" повесил невероятный ценник на Трубина, – СМИ

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Киев, Понедельник 10 июля 2023 12:59
"Шахтер" повесил невероятный ценник на Трубина, – СМИ Фото: Анатолий Трубин готов покинуть "Шахтер" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Руководство донецкого "Шахтера" определилось с суммой, за которую отпустит вратаря Анатолия Трубина в другую команду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

"Горняки" стремятся получить за воспитанника 35 млн евро. Контракт кипера с отечественным грандом действует до лета 2024 года.

Наибольший интерес к Трубину проявил миланский "Интер". Правда, "нерадзурри" не готовы платить за нового голкипера отступные в таком размере за год до конца договора. В свою очередь миланцы же предложат "Шахтеру" процент от последующей продажи вратаря.

21-летний украинец должен заменить на "Джузеппе Меацца" Андре Онана. Камерунский голкипер вскоре должен переехать в английский "Манчестер Юнайтед". На "Олд Траффорд" африканец заменит ветерана Де Хеа.

Ранее Трубин получил наказание от УАФ за участие в массовой драке в конце сезона 2022/23 УПЛ. Вратарь получил 2 матча дисквалификации и еще два поединка условно. Один поединок хулиган "горняков" пропустил.

К слову, легендарный Пятов завершил игровую карьеру в "Шахтере" и перешел на тренерскую работу.

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