"Шахтар" повісив шалений цінник на Трубіна, – ЗМІ
Керівництво донецького "Шахтаря" визначилося з сумою, за яку відпустить воротаря Анатолія Трубіна до іншої команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.
"Гірники" прагнуть отримати за вихованця 35 млн євро. Контракт кіпера з вітчизняним грандом чинний до літа 2024 року.
Найбільший інтерес до Трубіна проявив міланський "Інтер". Щоправда, "нерадзуррі" неготові платити за нового голкіпера відступні в такому розмірі за рік до кінця договору. Натомість міланці запропонують "Шахтарю" відсоток від наступного продажу воротаря.
21-річний українець повинен замінити на "Джузеппе Меацца" Андре Онана. Камерунський голкіпер незабаром повинен переїхати в англійський "Манчестер Юнайтед". На "Олд Траффорд" африканець замінить ветерана Де Хеа.
Раніше Трубін отримав покарання від УАФ за участь у масовій бійці наприкінці сезону 2022/23 УПЛ. Воротар отримав 2 матчі дискваліфікації та ще два поєдинки умовно. Один поєдинок хуліган "гірників" пропустив.
До слова, легендарний Пятов завершив ігрову кар'єру в "Шахтарі" та перейшов на тренерську роботу.
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