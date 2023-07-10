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"Шахтар" повісив шалений цінник на Трубіна, – ЗМІ

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Київ, Понеділок 10 липня 2023 12:59
"Шахтар" повісив шалений цінник на Трубіна, – ЗМІ Фото: Анатолій Трубін готовий покинути "Шахтар" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Керівництво донецького "Шахтаря" визначилося з сумою, за яку відпустить воротаря Анатолія Трубіна до іншої команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

"Гірники" прагнуть отримати за вихованця 35 млн євро. Контракт кіпера з вітчизняним грандом чинний до літа 2024 року.

Найбільший інтерес до Трубіна проявив міланський "Інтер". Щоправда, "нерадзуррі" неготові платити за нового голкіпера відступні в такому розмірі за рік до кінця договору. Натомість міланці запропонують "Шахтарю" відсоток від наступного продажу воротаря.

21-річний українець повинен замінити на "Джузеппе Меацца" Андре Онана. Камерунський голкіпер незабаром повинен переїхати в англійський "Манчестер Юнайтед". На "Олд Траффорд" африканець замінить ветерана Де Хеа.

Раніше Трубін отримав покарання від УАФ за участь у масовій бійці наприкінці сезону 2022/23 УПЛ. Воротар отримав 2 матчі дискваліфікації та ще два поєдинки умовно. Один поєдинок хуліган "гірників" пропустив.

До слова, легендарний Пятов завершив ігрову кар'єру в "Шахтарі" та перейшов на тренерську роботу.

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