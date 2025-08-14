"Шахтер" в меньшинстве проиграл "Панатинаикосу" в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" провел непростое противостояние с греческим "Панатинаикосом" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Завершал поединок в меньшинстве и потерпел поражение в серии пенальти.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответный матч
"Шахтер" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция) - 0:0, пенальти - 3:4 (первый матч - 0:0)
"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко, Невертон, Элиас, Алиссон (Швед, 109).
Удаления: Очеретько (Ш), 81 (вторая желтая), Туран (Ш), 82
Нулевая ничья в первой игре на выезде давала "горнякам" больше шансов. Однако цена ошибки была слишком высокой. От этого и осторожность обеих команд на протяжении всей встречи.
В течение почти всей игры "Шахтер", который перед поединком получил большие кадровые проблемы, действовал первым номером, больше и острее атаковал, но мяч никак не шел в ворота.
До перерыва возможности забить имели Элиас и Педро Энрике, очень активным в атаке, в отсутствие травмированного Кевина, был Невертон.
Во втором тайме преимущество подопечных Турана стало еще более ощутимым. Однако ни Элиас, ни Педро Энрике, ни Невертон, ни Очеретько не смогли потревожить сетку греческих ворот. Где-то не хватало точности, в других случаях великолепно действовал вратарь Дронговский.
"Пао" нечасто, но тоже огрызался контратаками. Особенно активными у греков были Пельистри, Свидерский и экс-"горняк" Тете. Однако и Ризнык демонстрировал высокий класс.
Словом, защитники обеих команд действовали более уверенно, чем атакующие звенья и это создавало патовую ситуацию.
На 81-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Очеретько. И почти сразу "красную" за несогласие с действиями арбитра перед собой увидел наставник "горняков" Арда Туран.
После этого "Панатинаикос" перешел на игру первым номером. Однако до настоящей остроты дело не доходило. А вот "Шахтер" даже в меньшинстве мог решить дело. В одной атаке сначала Невертон после удара головой попал мячом в штангу, а затем Элиас не попал в угол.
В итоге, в основное время ни одна из команд так и не смогла забить - 0:0.
Удивительно, но получив численное преимущество на весь экстратайм, "Панатинаикос" не бросился сломя голову в атаку.
Да, греки доминировали на поле, но действовали слишком схематично, пытаясь переиграть "Шахтер" в позиционных атаках. "Горняки" в начале дополнительного времени играли даже острее, заставив соперника "заработать" аж три желтые карточки.
Однако чем дальше, тем сил становилось меньше. Тем более и Туран, продолжавший руководить командой с трибуны, не спешил с заменами. Первую провел аж на 101-й минуте, когда вместо Марлона вышел Назарина. А на 109-й Алиссона сменил Швед. И это было все.
В конце концов и экстратайм завершился всухую. Противостояние перешло в серию пенальти.
В этой футбольной лотерее Фортуна улыбнулась "Панатинаикосу". Резник выиграл две дуэли, но у "горняков" промахнулись Назарина, Элиас и Педро Энрике.
"Шахтер" вылетел из Лиги Европы, но продолжит борьбу за футбольную осень в Лиге конференций.
В плей-офф раунде "горняки" сыграют со швейцарским "Серветтом". Матчи состоятся 21 и 28 августа. Украинская команда первую игру сыграет на номинально домашней арене в Кракове.
