"Шахтер" получил трогательное письмо на украинском языке от соперника в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" неожиданно получил письмо от своего будущего соперника в Лиге конференций - исландского "Брейдаблика".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х "горняков".
Исландский клуб прислал письмо на украинском языке, выразив уважение к донецкой команде и пожелав скорейшей встречи.
"Мы с нетерпением ждем встречи с одним из известных имен европейского футбола. Слава Украине", - написано в послании.
Матч "Шахтера" против исландского клуба состоится 6 ноября в 19:45 в рамках 3-го тура основного этапа Лиги конференций. Игра будет номинально домашней для украинского клуба и пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.
"Брейдаблик" - действующий чемпион Исландии, он выиграл национальный турнир 2024 года (первенство в стране проходит по схеме "весна-осень").
В текущем сезоне еврокубков стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но выбыл оттуда, как и из отбора в Лигу Европы. Победа в плей-офф раунде над "Виртусом" из Сан-Марино позволила команде пробиться в основной раунд Лиги конференций.
"Брейдаблик" уже имеет опыт встреч с украинским соперником в еврокубках. В групповом раунде Лиги конференций-2023/24 исландцы играли с луганской "Зарей" и дважды уступили - 0:1, 0:4.
Кроме "Брейдаблика", "горняки" сыграют в основном раунде турнира с шотландским "Абердином", польской "Легией", ирландским "Шемрок Роверс", мальтийским "Хамрун Спартанс" и хорватской "Риекой".
Расписание матчей "Шахтера" в ЛК:
Для выхода в плей-офф турнира надо финишировать в числе 24-х лучших команд из 36-ти участников.
