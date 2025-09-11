RU

"Шахтер" получил трогательное письмо на украинском языке от соперника в Лиге конференций

Фото: Игроки ФК "Брейдаблик" (Knattspyrnudeild Breiðabliks)
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" неожиданно получил письмо от своего будущего соперника в Лиге конференций - исландского "Брейдаблика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х "горняков".

Что написали исландцы

Исландский клуб прислал письмо на украинском языке, выразив уважение к донецкой команде и пожелав скорейшей встречи.

"Мы с нетерпением ждем встречи с одним из известных имен европейского футбола. Слава Украине", - написано в послании.

Что известно о "Брейдаблике"

Матч "Шахтера" против исландского клуба состоится 6 ноября в 19:45 в рамках 3-го тура основного этапа Лиги конференций. Игра будет номинально домашней для украинского клуба и пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.

"Брейдаблик" - действующий чемпион Исландии, он выиграл национальный турнир 2024 года (первенство в стране проходит по схеме "весна-осень").

В текущем сезоне еврокубков стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но выбыл оттуда, как и из отбора в Лигу Европы. Победа в плей-офф раунде над "Виртусом" из Сан-Марино позволила команде пробиться в основной раунд Лиги конференций.

"Брейдаблик" уже имеет опыт встреч с украинским соперником в еврокубках. В групповом раунде Лиги конференций-2023/24 исландцы играли с луганской "Зарей" и дважды уступили - 0:1, 0:4.

"Шахтер" в Лиге конференций-2025/26

Кроме "Брейдаблика", "горняки" сыграют в основном раунде турнира с шотландским "Абердином", польской "Легией", ирландским "Шемрок Роверс", мальтийским "Хамрун Спартанс" и хорватской "Риекой".

Расписание матчей "Шахтера" в ЛК:

  • 2 октября, 22:00. "Абердин" (выезд)
  • 23 октября, 19:45. "Легия" (дома)
  • 6 ноября, 19:45. "Брейдаблик" (дома)
  • 27 ноября, 22:00. "Шемрок Роверс" (выезд)
  • 11 декабря, 22:00. "Хамрун Спартанс" (выезд)
  • 18 декабря, 22:00. "Риека" (дома)

Для выхода в плей-офф турнира надо финишировать в числе 24-х лучших команд из 36-ти участников.

Ранее мы сообщили, что попадание дрона в дом Судакова в Киеве может сорвать его дебют в "Бенфике".

Также читайте и смотрите, как украинец принес победу "Барселоне" на юношеском клубном ЧМ.

