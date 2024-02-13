"Шахтер" – "Марсель": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги Европы

Поединок между донецким "Шахтером" и французским "Марселем" в плей-офф Лиги Европы 2023/24 рассудит бригада арбитров из Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Матч "Шахтер" – "Марсель" состоится в Гамбурге 15 февраля. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

39-летний арбитр из Левена Эрик Ламбрехтс будет обслуживать матч "горняков" и провансальцев. Рефери дважды пересекался с украинскими командами. В сезоне 2015/16 "Динамо" U-19 на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА минимально обыграло ровесников из "Порту". В прошлом же году бельгиец отсудил проигранный сборной Украины U-21 полуфинал молодежного Евро-2023.

Соотечественники Ламбрехтса – Йо де Вейрдт и Кевин Монтени – будут работать лайнсменами. Четвертым арбитром стал бельгийский судья Натан Вербоомен. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать нидерландец Деннис Хиглер и Ян Ботерберг из Бельгии.

Турнирные пути "Шахтера" и "Марселя" пересекались в Кубке УЕФА 2008/09. Тогда "горняки" дважды одолели французский гранд (2:0, 2:1) в четвертьфинале турнира. Последний в истории розыгрыша Кубка УЕФА тогда завершился триумфом команды Мирчи Луческу.