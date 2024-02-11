"Шахтер" – "Марсель". Экспресс-презентация первого соперника в Лиге Европы

Визитка

Год основания: 1899

Рейтинг УЕФА: 47-е место

Титулы: 9-кратный чемпион Франции, 10-кратный обладатель Кубка Франции, 3-кратный обладатель Кубка лиги, 3 Суперкубка Франции

Высочайшее достижение в еврокубках: трофей Лиги чемпионов 1992/93

Прозвища: "бело-голубые", "провансальцы", "южане"

Домашний стадион: "Велодром" (вмещает 67 394 зрителей)

Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

Капитан: Валентен Ронжье

Марсельский "Олимпик" – признанный гранд французского футбола. Золотые времена клуба пришлись на конец 80-х и начало 90-х. Тогда марсельцы завоевали четыре из девяти чемпионских титулов, а венцом эпохи стал триумф в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне 1992/93 команда Раймона Гуталса с Бартезом, Дешамом, Феллером и другими звездами одолела в финале "Милан" Фабио Капелло (1:0).

Громкое падение "Марселя" с Олимпа наступило в том же году. Клуб обвинили в попытке подкупить соперника в Лиге 1, а президент Бернар Тапи "попробовал" дать взятку и подкупил свидетелей. "Олимпик" потерял титул во Франции, не смог сразиться за Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок и был отправлен во второй дивизион.

От этого удара "Марсель" полностью так и не пришел в себя. Да, в новом веке команда порой сияла и дома, и в Европе. Два финала Кубка УЕФА/Лиги Европы, три Кубка лиги, еще немного медалей. Но на вершине Лиги 1 "Олимпик" оказался всего однажды – в сезоне 2009/10 во главе с... Дешамом. В остальных случаях даже в тройку призеров провансальцы попадали лишь в половине сезонов.

История противостояний с "Шахтером"

"Шахтер" – "Марсель" – 2:0 (Кубок УЕФА 2008/09)

"Марсель" – "Шахтер" – 3:1 (Кубок УЕФА 2008/09)

Турнирные пути "горняков" и французского гранда пересекались только однажды. Теплые воспоминания остались у "Шахтера", потому что победителем битвы в четвертьфинале Кубка УЕФА 2008/09 стала именно команда Мирчи Луческу. Это был как раззавершившийся триумфом "горняков" во втором по престижности европейском турнире сезон.

Дома в Донецке "Шахтер" одержал комфортную победу, забив по мячу в каждом из таймов. Перед перерывом открыл счет чешский хавбек Хюбшман. Во второй же половине закрепил преимущество дончан Жадсон. Зато на "Велодроме" счет открыл другой бразилец – Фернандиньо. Бен Арфа подарил небольшую надежду "Марселю", но ее похоронил Луис Адриано.

Команда

Летом руководство "Марселя" удовлетворило едва не все трансферные прихоти Марселино. На новичков гранд потратил 80 млн евро с хвостиком. Самым громким приобретением стал защитник Лоди (20 млн), уехавший уже в январе в Саудовскую Аравию. Центрфорвард Ндиайе (17 млн) забил "аж" один мяч в чемпионате. Недалеко убежал и вингер Сарр (13 млн), за которым охотилась половина АПЛ – 4 гола, 2 ассиста во всех турнирах.

Еще одним кадровым решением Марселино было желание избавиться от Малиновского. В какой-то момент он даже не тренировался с основой. Украинца по условиям арендного соглашения с "Аталантой" выкупили за 10 млн в евровалюте, чтобы отдать в Серию А "Дженоа" на правах аренды. Кроме того, "Олимпик" потерял немало тех, кто создавал и реализовывал голевые моменты – Пайе, Ундера, Санчеса, Милика.

В нынешнем сезоне "Марсель" на своих плечах тянет ветеран Обамеянг. Габонец с опытом выступлений в Германии и Англии пришел свободным агентом из лондонского "Челси". Нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, в которых успел оформить 14 голов и отдал 7 голевых передач. А еще один опытный исполнитель – 30-летний Верету – добавил 4+4, которые вывели его во вторые бомбардиры команды.

В зимнее трансферное окно Гаттузо взял футболистов на 22 млн евро. Взамен Лоди подписали перспективного фулбека "Нанта" Мерлена, а исправить печальную ситуацию с голами призван камерунец Мумбанья из "Буде-Глимта". Наконец центр поля должен забетонировать соотечественник последнего Онана, которого взяли в аренду с правом выкупа из "Бешикташа".

Тренер

Руководство "Марселя" вынуждено было искать нового тренера после 6-го тура Лиги 1. На волне недовольства ультрас "Олимпика" боссы клуба уговорили испанца Марселино уйти с поста. Выбирать нового вождя наставника принялись среди итальянцев. В конце концов неочевидный выбор пал на Дженнаро Гаттузо.

Если его карьеру нужно было бы описать одним словом, то наиболее подходящим, очевидно, станет "неубедительность". После проб пера в Швейцарии и Греции Гаттузо-тренер вернулся на родину, начал тренировать "Пизу" и вывел ее в Серию B. Далее отправился в "Милан" на роль наставника команды U-19, но посреди сезона 2017/18 неожиданно оказался в роли главного тренера.

Показать себя во всей красе ни во главе "россонери", ни впоследствии у руля "Наполи" Гаттузо не сумел. Более того, статистика алленаторе породила вопросы. Его "Милан" в среднем набирал 1.75 очка, "Наполи" – 1.89, а испанская "Валенсия" впоследствии еще меньше (1.18). На "Велодроме" дела не улучшились (1.55). Да и турнирная таблица Лиги 1 красноречива – 7-е место далеко от целей "Марселя".

На "Велодроме" Гаттузо продолжил поиски себя. От атакующей схемы 4-3-3 он транзитом через более осторожную формацию 4-2-3-1 перешел к настройкам 3-5-2 в защитном варианте. Правда, в последних трех поединках итальянец вернул своих подопечных к первоначальным 4-3-3. Кто знает, осталось ли у Гаттузо время на эксперименты. "Олимпик" вылетел из Кубка Франции и хило идет в Лиге 1, поэтому вылет из еврокубков вполне может стоить алленаторе должности.

Сезон 2023/24

Новый футбольный год "Марсель" начал с трех ничьих в пяти стартовых турах. К тому же, потеряли очки провансальцы со скромными "Метцом", "Нантом" и "Тулузой". Не порадовали болельщиков победы над "Реймсом" и "Брестом", поэтому перед противостояниями с грандами ПСЖ и "Монако" они устроили протесты с угрозами. Как следствие, в отставку ушел Марселино.

Однако результаты "Олимпика" не улучшились. Парижанам разобрана ментально команда "влетела" 0:4, а в дебюте Гаттузо против монегасков дважды не удержала победный счет и проиграла (2:3). В следующих пяти турах "Марсель" победил только один раз (еще два поражения) и оказался на 12-й позиции. Впоследствии результаты стабилизировались, но в 2024 году команда Гаттузо еще не побеждала в Лиге 1.

Кое-как пошло в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов "Марсель" неожиданно вылетел от "Панатинаикоса" из Афин. Впрочем, на групповом этапе Лиги Европы сумел финишировать вторым в "квартете смерти" с английским "Брайтоном", "Аяксом" из Амстердама и афинским АЕКом. Принимая во внимание посредственное выступление в чемпионате и вылет из Кубка Франции, именно еврокубок остается последней надеждой Гаттузо удержаться у руля "Олимпика".