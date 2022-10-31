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"Шахтер" прибыл на решающий матч Лиги чемпионов: кто в обойме Йовичевича

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Варшава, Понедельник 31 октября 2022 12:26
"Шахтер" прибыл на решающий матч Лиги чемпионов: кто в обойме Йовичевича Фото: "Горняки" отправляются в Варшаву (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в Польшу на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 против немецкого РБ "Лейпциг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Шахтер" – РБ "Лейпциг" состоится в Варшаве 2 ноября. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Тренерский штаб "горняков" во главе с Игорем Йовичевичем взял в Польшу 27 футболистов. Отечественный гранд пересек государственную границу автобусом, добрался до Жешува, откуда вылетел чартером в Варшаву. Там "Шахтер" будет тренироваться в понедельник и вторник.

В составе команды отсутствуют травмированные Корниенко и Швед. Зато поехал с "горняками" вингер Зубков, получивший повреждение задней поверхности бедра в матче УПЛ против "Александрии" (2:2). Его участие в поединке, как и хавбека Очеретько, остается под вопросом.

Список игроков "Шахтера" на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков

В субботу "Шахтер" разошелся миром с "Александрией" в 10-м туре Премьер-лиги. За "горняков" забили Михайличенко и Мудрик. В свою очередь бразильский защитник Тейлор был удален на старте второй половины.

К слову, накануне "Динамо" разобралось с "Кривбассом" и прервало серию без побед.

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