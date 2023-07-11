"Шахтер" в июле: украинский гранд запланировал еще четыре спарринга

"Горняки" начали подготовку к новому сезону по спаррингу против АЗ Алкмаар 8 июля (3:3). Подопечные Патрика ван Леувена сыграют еще минимум четыре спарринга во время сборов.

Ближайший соперник "Шахтера" – афинский АЕК. Матч против гранда Греции состоится 13 июля. В свою очередь 16 июля "горняки" встретятся со скромным "Дордрехтом", завершившим среди аутсайдеров нидерландского Ээрсте Дивизи сезон 2022/23. Далее ребят ван Леувена будут ждать противостояния с амстердамским "Аяксом" (18 июля) и бельгийским "Гентом" (22 июля).

Список контрольных поединков "Шахтера" в июле:

"Шахтер" – АЕК, 13 июля

"Шахтер" – "Дордрехт", 16 июля

"Шахтер" – "Аякс", 18 июля

"Шахтер" – "Гент", 22 июля

Тем временем "Тоттенхэм" оформил трансфер Соломона на правах свободного агента. Израильтянин воспользовался правилом ФИФА, чтобы покинуть "Шахтер" бесплатно. Контракт с "горняками" действовал до 31 декабря этого года.