"Шахтер" в июле: украинский гранд запланировал еще четыре спарринга

Донецкий "Шахтер" продолжит подготовку к грядущему сезону на тренировочных сборах у Нидерландов. Чемпион Украины проведет ряд контрольных поединков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flashscore.
"Горняки" начали подготовку к новому сезону по спаррингу против АЗ Алкмаар 8 июля (3:3). Подопечные Патрика ван Леувена сыграют еще минимум четыре спарринга во время сборов.
Ближайший соперник "Шахтера" – афинский АЕК. Матч против гранда Греции состоится 13 июля. В свою очередь 16 июля "горняки" встретятся со скромным "Дордрехтом", завершившим среди аутсайдеров нидерландского Ээрсте Дивизи сезон 2022/23. Далее ребят ван Леувена будут ждать противостояния с амстердамским "Аяксом" (18 июля) и бельгийским "Гентом" (22 июля).
Список контрольных поединков "Шахтера" в июле:
Тем временем "Тоттенхэм" оформил трансфер Соломона на правах свободного агента. Израильтянин воспользовался правилом ФИФА, чтобы покинуть "Шахтер" бесплатно. Контракт с "горняками" действовал до 31 декабря этого года.
К слову, накануне вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.
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