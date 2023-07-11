RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" в июле: украинский гранд запланировал еще четыре спарринга

Фото: "Горняки" начали тренировку с новым штабом во главе (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" продолжит подготовку к грядущему сезону на тренировочных сборах у Нидерландов. Чемпион Украины проведет ряд контрольных поединков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flashscore.

"Горняки" начали подготовку к новому сезону по спаррингу против АЗ Алкмаар 8 июля (3:3). Подопечные Патрика ван Леувена сыграют еще минимум четыре спарринга во время сборов.

Ближайший соперник "Шахтера" – афинский АЕК. Матч против гранда Греции состоится 13 июля. В свою очередь 16 июля "горняки" встретятся со скромным "Дордрехтом", завершившим среди аутсайдеров нидерландского Ээрсте Дивизи сезон 2022/23. Далее ребят ван Леувена будут ждать противостояния с амстердамским "Аяксом" (18 июля) и бельгийским "Гентом" (22 июля).

Список контрольных поединков "Шахтера" в июле:

  • "Шахтер" – АЕК, 13 июля
  • "Шахтер" – "Дордрехт", 16 июля
  • "Шахтер" – "Аякс", 18 июля
  • "Шахтер" – "Гент", 22 июля

Тем временем "Тоттенхэм" оформил трансфер Соломона на правах свободного агента. Израильтянин воспользовался правилом ФИФА, чтобы покинуть "Шахтер" бесплатно. Контракт с "горняками" действовал до 31 декабря этого года.

К слову, накануне вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛШахтерЧемпионат Украины