"Шахтар" у липні: український гранд запланував ще чотири спаринги

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону зі спарингу проти АЗ Алкмаар 8 липня (3:3). Підопічні Патріка ван Леувена зіграють ще мінімум чотири спаринги під час зборів.

Найближчий суперник "Шахтаря" – афінський АЕК. Матч проти гранда Греції відбудеться 13 липня. Натомість 16 липня "гірники" зустрінуться зі скромним "Дордрехтом", що завершив серед аутсайдерів нідерландського Еерсте Дивізі сезон 2022/23. Далі на хлопців ван Леувена чекатимуть протистояння з амстердамським "Аяксом" (18 липня) і бельгійським "Гентом" (22 липня).

Перелік контрольних поєдинків "Шахтаря" у липні:

"Шахтар" – АЕК, 13 липня

"Шахтар" – "Дордрехт", 16 липня

"Шахтар" – "Аякс", 18 липня

"Шахтар" – "Гент", 22 липня

Тим часом "Тоттенхем" оформив трансфер Соломона на правах вільного агента. Ізраїльтянин скористався правилом ФІФА, щоб покинути "Шахтар" безкоштовно. Контракт із "гірниками" був чинний до 31 грудня цьогоріч.