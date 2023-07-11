"Тоттенхэм" подписал легионера "Шахтера": чемпион Украины не заработал ни пенса

Вингер сборной Израиля Манор Соломон продолжит выступления в чемпионате Англии после перехода в лондонский "Тоттенхэм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

23-летний исполнитель перешел в ряды "шпор", воспользовавшись специальным разрешением ФИФА. Донецкий "Шахтер", которому принадлежали права на израильтянина до 31 декабря 2023 года, потерял легионера.

"Тоттенхэм" подписал Соломона в статусе свободного агента. С лондонцами вингер заключил контракт на пять лет. "Шпоры" пригласили атакующего игрока после сезона в составе "Фулхэма". Он успел сыграть 19 поединков в Премьер-лиге, в которых оформил 4 гола.

Молодой вингер получил от ФИФА подтверждение права сменить клуб по собственному желанию во время межсезонья. В прошлом году Соломон уже воспользовался возможностью для иностранцев покинуть чемпионат Украины без разрешения отечественных клубов.

Ранее гендиректор "Шахтера" Палкин предостерег иностранные клубы от подписания вингера. "Горняки" предложили Соломону вернуться в состав чемпиона Украины для участия в Лиге чемпионов 2023/24. В случае трансфера без согласования с "Шахтером" функционер пообещал судиться с новым клубом израильтянина.

Манор Соломон перебрался в "Шахтер" в январе 2019 года. Родной клуб вингера – "Маккаби" из Петах-Тиквы – получил за него ориентировочно 6 млн евро. В рядах "горняков" Соломон провел 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 9 передач.