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"Шахтер" призвал ФИФА наказать легионера за надуманный побег: именитый клуб в соучастниках

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Киев, Понедельник 14 августа 2023 11:22
"Шахтер" призвал ФИФА наказать легионера за надуманный побег: именитый клуб в соучастниках Фото: Тете защищал цвета "горняков" в 2019-2022 гг. (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" направил жалобу в Международную федерацию футбола из-за перехода нападающего Тете в стамбульский "Галатасарай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fotospor.

Чемпион Украины обжаловал трансфер бразильца в турецкую Суперлигу. Цель "горняков" – отмена перехода и дисквалификация беглеца из украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" просит ФИФА наказать Тете и "Галатасарай" за нелегитимный трансфер. Бразилец перебрался на "Стадион Неф" в статусе свободного агента, расторгнув контракт с "горняками". В то же время украинский гранд считает это действие Тете неправомерным, поскольку тот не имел права выходить из соглашения, потому что побывал в Украине во время войны.

Бразильский нападающий после полномасштабного вторжения РФ покинул "Шахтер" по разрешению ФИФА. Организация позволяла иностранцам покинуть чемпионат Украины и России в условиях войны. На правах аренды он защищал цвета французского "Лиона" и английского "Лестера". Впрочем, в июне Тете, по данным комментатора Романа Тимощука, приехал в Киев.

Ранее от идеи подписания бразильца отказался другой турецкий гранд – "Фенербахче". Тогда такое решение стамбульцы мотивировали "юридической, финансовой и технической оценками". Зимой 2019-го "Шахтер" отдал "Гремио" за Тете 15 млн евро.

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

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