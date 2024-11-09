ua en ru
Сб, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мошенничество в интернете: полиция напомнила правила безопасности

Украина, Суббота 09 ноября 2024 16:22
UA EN RU
Мошенничество в интернете: полиция напомнила правила безопасности Фото: полиция напомнила правила безопасности в интернете (hacker-man-on-laptop)
Автор: Карина Левицкая

На сегодняшний день мошенничество в интернете остается одной из основных угроз. В основном это касается именно онлайн покупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, житель Сумской области заинтересовался объявлением о продаже автомобиля на популярном сайте объявлений. Он согласился совершить предоплату в размере 25 000 грн.

Однако после перевода средств продавец-злоумышленник скрылся, а обещанный автомобиль так и не был доставлен.

"Так как уберечь себя от мошенников во время покупок в интернете? Смотрите на прикрепленных фото. Будьте осторожны и заботьтесь о своей безопасности!", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, что недавно представители госспецсвязи объяснили, как можно уберечься от финансового мошенничества.

Кроме этого, РБК-Украина предупреждала о том, что в настоящее время в Интернете мошенники распространяют разные схемы, направленные на вымогание денег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева Мошенники
NEWS
Прилетело более 10 дронов. Стали известны новые подробности атаки на химкомбинат в России
Прилетело более 10 дронов. Стали известны новые подробности атаки на химкомбинат в России
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России