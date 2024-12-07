Киберсталкинг. Как защититься от преследования в соцсетях
Многие проводят свое свободное время, общаясь в социальных сетях. Однако, следует быть осторожными, один из ваших новых онлайн-друзей может оказаться киберсталкером.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Киберсталкинг - это онлайн-преследование, в основном в социальных сетях. В частности через интернет киберсталкер может узнать ваше местонахождение и напасть на вас.
Как распознать киберсталкера
- Преступник постоянно следит за вашими действиями в соцсетях. Он может писать неприятные комментарии к каждому вашему сообщению, ставить реакции на сторис и писать сообщения.
- Киберсталкер постоянно пытается связаться с вами. Даже если вы дали понять ему, что не хотите продолжать общение.
- Преследователь угрожает или запугивает вас. Это могут быть как прямые, так и завуалированные угрозы лично вам или вашим близким.
- Киберсталкер может распространить вашу персональную информацию: номер телефона, адрес проживания, работы или обучения. А также информацию о родных и друзьях.
Как защитить себя от киберсталкинга
- Защитите ваши персональные данные. Ограничьте видимость ваших профилей в социальных сетях. Избегайте раскрытия точного места пребывания в настоящее время.
- Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для учетных записей.
- Заблокируйте преследующих вас пользователей. Сообщите о киберсталкинге службу поддержки.
- Сохраняйте доказательства киберсталкинга, включая скриншоты сообщений, сообщения электронной почты и т.д.
Куда обратиться за помощью
Если вы чувствуете реальную угрозу жизни или здоровью - немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции, позвоните по номеру 102 или подавайте электронное обращение на сайте киберполиции .
Если вы сомневаетесь, что ваши права нарушены или нуждаетесь в помощи в обращении в полицию - обратитесь к юристам системы бесплатной юридической помощи.
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