Мошенники выманили у добровольца ВСУ более 3 млн гривен на "лазерное оружие"

По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет.

Для убедительности они инсценировали демонстрацию работы "установки". После этого военный передал им более 3,2 млн гривен. Однако, на самом деле никаких технологий и намерения изготавливать оружие у мужчин не было.

Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении двум мужчинам в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения.

Известно также, что потерпевший - гражданин США украинского происхождения, волонтер и основатель школы подготовки военных, который служит в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.

Ему уже возмещено 20 тысяч долларов, а работа над возвращением остальных средств продолжается.