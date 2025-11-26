Мошенники начали отправлять украинцам фейковые письма якобы от "Новой почты": как действует схема

Киберпреступники рассылают украинцам фейковые электронные письма с якобы задолженностью перед "Новой почтой". В компании подчеркивают: эти письма не имеют никакого отношения к группе NOVA.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.
Злоумышленники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на пользователей вымышленными долгами, чтобы заставить открыть вложение или перейти по вредоносной ссылке.
проверяйте адрес отправителя. Письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения или ошибки в написании;
не открывайте сомнительные письма. Не переходите по ссылкам от незнакомых отправителей;
действуйте в случае подозрительной активности. Если вы открыли подозрительное вложение или ссылку, измените пароли и проверьте активные сессии аккаунтов. Завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности;
включите двухфакторную аутентификацию. Это повышает защиту для почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов;
удаляйте подозрительные письма. Перемещение в спам и удаление помогает уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.
Подразделение кибербезопасности "Новой почты" уже работает над прекращением фишинговой кампании и взаимодействует с соответствующими службами и провайдерами для ограничения деятельности мошенников.
В компании советуют быть внимательными и следовать рекомендациям, чтобы обезопасить свои данные.
"Новая почта" предупреждает о мошенниках (скриншот)
