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Мошенники получили доступ к счетам в ПриватБанке с помощью незаконно выпущенных SIM-карт

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 12:25
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Мошенники получили доступ к счетам в ПриватБанке с помощью незаконно выпущенных SIM-карт Фото: мошенники получили доступ к счетам в ПриватБанке (Виталий Носач ,РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Кривом Роге киберполиция при содействии службы безопасности ПриватБанка задержала членов банды мошенников, обманывавших украинцев с использованием незаконно перевыпущенных мобильных SIM-карт украинских операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, в ПриватБанке были зафиксированы факты несанкционированного доступа к счетам клиентов.

"Мошенники путем незаконного перевыпуска SIM карты мобильных операторов и завладения мобильным номером клиента получали пароли к мобильному банку и доступ к счетам", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у членов мошеннической группировки изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, наркотические средства, поддельные электронные паспорта и оборудование для их изготовления. Членам мошеннической группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, по данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлом году произошло из-за использования социальной инженерии. То есть люди становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают мошенникам данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.

По данным НБУ, на ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине - 26,6 млн.

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