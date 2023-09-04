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Шахраї отримали доступ до рахунків в ПриватБанку через незаконно випущені SIM-картки

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 12:25
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Шахраї отримали доступ до рахунків в ПриватБанку через незаконно випущені SIM-картки Фото: шахраї отримали доступ до рахунків в ПриватБанку (Віталій Носач ,РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Кривому Розі кіберполіція за сприяння служби безпеки ПриватБанку затримала членів банди шахраїв, які ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток українських операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, у ПриватБанку були зафіксовані факти несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів.

"Шахраї шляхом незаконного перевипуску SIM картки мобільних операторів та заволодіння мобільним номером клієнта отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у членів шахрайського угруповання вилучені мобільні телефони, SIM- картки, чорнові записи, наркотичні засоби, підроблені електронні паспорти та устаткування для їх виготовлення. Членам шахрайського угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, за даними НБУ, більше половини суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року відбулось через використання соціальної інженерії. Тобто, люди стають жертвами шахраїв через те, що розголошують шахраям дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу до інтернет-банкінгу.

За даними НБУ, на ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.

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