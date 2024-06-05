В Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине

Из-за значительного количества объектов инфраструктуры в Киеве отключения света значительно длиннее, чем в остальных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу директора компании YASNO Сергея Коваленко.

"Ситуация с генерацией без изменений. С учетом ремонтов блоков и последними разрушениями нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Поэтому ограничения будут. Будут в графиках. Если будем не вкладываться, то "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения", - сообщил Коваленко.

По его словам, в Киеве свет отключают немного больше, чем по остальным регионам. Причина тому – большое количество критической инфраструктуры. Это значит, что от установленных лимитов потребление вычитается объем критической, а остаток распределяется между потребителями.

"Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", - отметил он.

Отключение света в Украине

Из-за уничтожения Россией значительная часть генерации в Украине были вынуждены ввести графики отключения света. Из-за большого количества потребления электроэнергии глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе будет сложнее, чем в последние дни мая.

Из-за значительного потребления электроэнергии в Украине приходится вводить не только графиковые, но и аварийные отключения. В последние дни в Киеве отключения продолжительнее, чем в остальных регионах.

Ранее Коваленко также предупреждал, что из-за значительного дефицита электроэнергии и повышенного спроса критическая инфраструктура в Украине может остаться без света.

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