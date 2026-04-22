Мошенники обманывают моряков в Ормузском проливе требуя миллионы в "крипте", - СМИ

Пользуясь изменчивой ситуацией в Ормузском проливе мошенники начали выманивать деньги у капитанов судов якобы за безопасный проход. К кораблям присылают сообщения "от иранских властей" и предлагают заплатить "пошлину" в криптовалюте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированный морской портал The Maritime Executive.
Эксперты проверили электронные сообщения, которые рассылали судам и подтвердили, что это чистой воды мошенничество. Воры прикрываются официальной версией, по которой еще в марте Иран ввел собственные правила транзита. Основные детали иранского плана:
Однако фактическая стоимость прохода не является фиксированной и зависит от "рейтинга" страны, под флагом которой идет судно. Корабли, которые получили одобрение, должны передать специальный PIN-код вблизи острова Ларак.
В отчете отмечается, что мошенники используют страх экипажей перед задержанием судна. Компания Marisks подтвердила, что по меньшей мере один корабль уже стал жертвой обмана. Капитан поверил фальшивому письму и совершил платеж.
Когда его судно попыталось выйти из пролива, то вместо свободного пути экипаж встретил иранские канонерские лодки. Военные открыли огонь по кораблю. Морякам заявили, что они не имеют никакого разрешения на проход.
Накануне представитель Центрального штаба иранской организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что транзит через Ормузский пролив вернулся к режиму строгого военного контроля. В Иране объяснили это решение действиями США, в частности морской блокадой, которую в Тегеране назвали "пиратством".
В то же время другие представители иранских властей говорят, что на фоне перемирия между Израилем и "Хезболлой" Тегеран возобновил судоходство. Однако постоянное открытие возможно только при условии достижения соглашения со Штатами.
В то же время владельцы нефтяных танкеров осторожно относятся к любым заявлениям. Часть судов после попыток пройти через пролив разворачивается или останавливается вблизи входа.