Мошенники обманывают моряков в Ормузском проливе требуя миллионы в "крипте", - СМИ

Эксперты проверили электронные сообщения, которые рассылали судам и подтвердили, что это чистой воды мошенничество. Воры прикрываются официальной версией, по которой еще в марте Иран ввел собственные правила транзита. Основные детали иранского плана:

оплата до 2 миллионов долларов;

платежи принимают в криптовалюте или китайских юанях;

обязательная проверка безопасности и получение специального разрешения.

Однако фактическая стоимость прохода не является фиксированной и зависит от "рейтинга" страны, под флагом которой идет судно. Корабли, которые получили одобрение, должны передать специальный PIN-код вблизи острова Ларак.

Обстрел вместо "зеленого коридора"

В отчете отмечается, что мошенники используют страх экипажей перед задержанием судна. Компания Marisks подтвердила, что по меньшей мере один корабль уже стал жертвой обмана. Капитан поверил фальшивому письму и совершил платеж.

Когда его судно попыталось выйти из пролива, то вместо свободного пути экипаж встретил иранские канонерские лодки. Военные открыли огонь по кораблю. Морякам заявили, что они не имеют никакого разрешения на проход.