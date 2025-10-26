RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Шахедная" атака по Украине: какие регионы под угрозой и первые последствия

Иллюстративное фото: люди в убежище во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Восточные, северные и южные области Украины атакуют российские дроны. На Запорожском направлении враг применяет КАБы.

Начиная с 22:00 Воздушные силы ВСУ информировали о вражеских дронах:

  • на Сумщине, курсом на Кролевец и Конотоп;
  • на Черниговщине в направлении н.п.Корюковка с севера и между Меной и Сновском, направление движения постоянно меняется;
  • на северо-востоке Днепропетровщины, курс - на / мимо г.Павлоград, н.п.Терновка, н.п.Юриевка;
  • на северо-западе Харьковщины, курс - Полтавщина.

Также сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения в Синельниковском районе Днепропетровской области и пуски КАБов на Запорожье.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

Последствия "шахедных" атак

Запорожская область

Как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, враг нанес не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району.

В результате обстрела без электроснабжения остались более 1700 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.

 

Повреждены частные дома, спортивное учреждение, хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Конотоп

Атаке "шахедами" подвергся Конотоп Сумской области.

"Пока все в порядке. В настоящее время о пострадавших информация не поступала. Завтра с самого утра будет проведено обследование гражданской инфраструктуры и будут детали", - написал городской голова Артем Семенихин в Telegram.

Корюковка

В Корюковке Черниговской области от ударов дронами пострадала транспортная инфраструктура.

Городской голова Ратан Ахмедов сообщил, что временно отменено пригородное железнодорожное сообщение Сновск-Бахмач.

 

Атака на Киев в ночь на 26 октября

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 26 октября российские дроны атаковали Киев.

Силы обороны сбили девять дронов врага, обломки упали в двух районах. Было повреждено два многоэтажных дома, три человека погибло. Также ранения получили 33 человека.

Подробно о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДрониРакеты