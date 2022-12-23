Не для "Шахедов". В воздушных силах назвали назначение системы Patriot

Комплекс ПВО Patriot не будет применяться против иранских дронов-камикадзе, это будет делаться только в крайнем случае.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Безусловно (из ПВО Patriot не будут сбивать иранские дроны – ред.). Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы сегодня имеем Iris-T и NASAMS, которые тоже сбивали "Шахеды". Я хочу сказать, что хоть "Шахед" и имеет поразительную часть не такую большую, как ракета, но если он попадет в важный объект, то это приведет к большим убыткам, чем мы потеряем ракету", - отметил Игнат.
Он также подчеркнул, что новый комплекс противовоздушной обороны будет отгонять вражескую авиацию от границ Украины.
Ранее мы писали, что в Пентагоне рассматривается возможность обучения украинских защитников эксплуатации системы противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах. В ВСУ уже сформировали команду военных, которые будут обучаться работе с новой системой ПВО.
Также напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Помимо прочего, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.
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